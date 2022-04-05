Персонами нон-грата объявили 40 российских дипломатов в Германии

В Германии приняли решение объявить персонами нон-грата 40 российских дипломатов. В заявлении МИД указано, что они каждый день работали "против свободы и сплоченности нашего общества"

Как сообщает DW*, с таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Ранее сообщалось о проверке в отношении более 100 российских дипломатов. Всего аккредитованы в ФРГ 104 представителя России.

В немецком МИД добавили, что снимки из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует его пропаганде. Дальнейшие действия Берлина еще прорабатываются.

*DW признана в России СМИ иностранным агентом