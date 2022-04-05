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#Новости

Британская разведка: многие российские подразделения требуют переоснащения

05.04.2022

Боевые действия будут сокращаться на этой неделе

Британская разведка сообщила, что после освобождения от российских войск ключевых населенных пунктов на севере Украины, российские войска отступили из Чернигова и из севера Киева.

Боевые действия, по прогнозам спецслужб, будут продолжаться в некоторых районах, контролируемых российскими войсками. Но на этой неделе они могут значительно сократиться из-за отвода части войск России. 

Многие российские подразделения, выводимые с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и модернизации, прежде чем они будут готовы к передислокации для операций на востоке Украины.



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