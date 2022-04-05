Британская разведка: многие российские подразделения требуют переоснащения

Британская разведка сообщила, что после освобождения от российских войск ключевых населенных пунктов на севере Украины, российские войска отступили из Чернигова и из севера Киева.

Боевые действия, по прогнозам спецслужб, будут продолжаться в некоторых районах, контролируемых российскими войсками. Но на этой неделе они могут значительно сократиться из-за отвода части войск России.

Многие российские подразделения, выводимые с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и модернизации, прежде чем они будут готовы к передислокации для операций на востоке Украины.