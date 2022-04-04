40 дней боев: главное

Мировое сообщество призвало расследовать убийства мирных жителей в Киевской области, ужесточить санкции и усилить давление на Россию. Только в городе Буча найдено 410 погибших гражданских. По данным ООН всего в Украине погибли 1 417 мирных жителей, из них 158 детей. Но эти цифры, добавляют в ООН, могут быть в разы больше.

В селе Мотыжин нашли похороненной главу села Ольгу Сухенко вместе с мужем и сыном. По данным украинской стороны, их подозревали в сотрудничестве с ВСУ.

Минобороны России назвали все фото и видео документы из Киевской области провокацией и постановкой якобы устроенной “киевским режимом”. В подтверждение своей версии в ведомстве сообщили, что российские войска вышли из Бучи 30 марта, а все свидетельства насилия над гражданским населением появились 3 апреля.

При этом телеканал “Звезда” 1 апреля дал новость о зачистке российскими войсками населенных пунктов по направлению Гостомель-Буча-Озера. На спутниковых снимках также найдены следы траншеи от братской могилы в Буче. Первые признаки ее появления нашли 10 марта.

Завтра на заседании Совбеза ООН по запросу Украины рассмотрят факты убийства мирных жителей. Такой же запрос подавала российская сторона, чтобы обсудить “провокацию украинских радикалов”, но Британия заблокировала собрание Совбеза по просьбе РФ.

Международный комитет Красного Креста не смог попасть в Мариуполь. Гуманитарная миссия по эвакуации гражданского населения срывается уже не первую неделю. В Комитете объясняют срыв проблемами с безопасностью.

Склад МККК в Мариуполе попал под обстрел 30 марта. В нем не было сотрудников Комитета с 15 марта, но как использовался склад в организации не знают.

Мариуполь находится в осаде с конца февраля. У людей нет доступа к самому необходимому. В городе гуманитарная катастрофа, погибло около 5 тысяч мирных жителей, остаются в городе около 140 тысяч человек.