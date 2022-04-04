Германия готовится выслать 100 российских дипломатов

В Германии проверят 100 российских дипломатов. Их подозревают в сотрудничестве со спецслужбами. Ранее сообщалось о возможной высылке 20 сотрудников дипломатических ведомств, пишет РБК со ссылкой на Bild. Вопрос о высылке дипломатов поручил изучить канцлер Германии Олаф Штольц.

Ранее из-за боев в Украине несколько десятков сотрудников диппредставительств выслали Польша, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Словакия, Болгария, Латвия, Литва, Эстония и Северная Македония и Ирландия. Российский МИД также выслал несколько представителей посольств в качестве контрмер.

Сегодня Литва и Латвия заявили о сокращении дипломатических отношений с Россией. Лита отозвала посла Эйтвидаса Баярунаса из России, а российскому послу Алексею Исакову предписано покинуть страну. Российское консульство в Клайпеде решено закрыть, пишет “Настоящее время”*.

Латвия также сообщила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. Посла отзовут из Москвы, а российскому предписано покинуть Ригу.

*”Настоящее время” признано Минюстом СМИ иностранным агентом.