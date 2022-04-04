Reuters: главу села и ее семью нашли убитой в Украине

Агентство Reuters сообщило об убийстве главы села Мотыжин Ольги Сухенко. Вместе с ней убиты ее муж Игорь и сын Александр.

После ухода российских войск из городов и деревень в Киевской области обнаружились массовые убийства гражданских. Украинские власти сообщили о 410 погибших мирных гражданах. Репортер агентства также видел тела в лесу, недалеко от фермы, связанного погибшего мужчину в колодце.

Журналисты сообщили, что не могут самостоятельно установить, кто убил семью главы села. По данным украинской стороны российские войска подозревали, что Сухенко могли сотрудничать с ВСУ и давали им координаты российских войск. Москва отрицает насилие в отношении гражданских лиц и называет кадры из Бучи и других городов “постановкой”.