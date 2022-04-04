Европейский банк реконструкции и развития остановил работу с Россией и Беларусью

Сегодня совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил приостановку России и Беларуси к ресурсам организации. Такие меры введены после вторжения в Украину. Решение вступило в силу немедленно.

В банке пояснили, что ни в одной из этих стран не может быть новых источников финансирования проектов или деятельности в области технического сотрудничества. У ЕБРР также есть право остановить финансирование текущих проектов. Отделения-резиденты банка в Москве и Минске уже закрыты.

По словам президента организации Одиль Рено-Бассо, печально, что после стольких лет сотрудничества стороны пришли к такому. Но иного выбора во время боев в Украине нет. Обе страны должны понимать, что они подрывают ценности, которые важны для банка как института и для международного сообщества.

Сейчас в ЕБРР уделяет внимание в первую очередь странам, которые затронул кризис, связанный с беженцами. Финансирование этих программ в Украине и других странах в сумме составляет 2 млрд евро. Деньги пойдут на помощь в том числе украинским предпринимателям, вплоть до организации переезда и налаживания работы в новом месте. Банк также будет участвовать в восстановлении Украины.