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#Новости

МИД: запрос России о заседании Совбеза ООН по Буче отклонен

04.04.2022

Россия требовала обсудить “провокацию украинских радикалов”

В Совбезе ООН не будут сегодня проводить заседание по запросу России. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. 

По ее словам, проведение заседания заблокировала председательствующая в Совбезе Великобритания. Россия снова потребует созыва Совбеза сегодня.

Украина также запросила срочное совещание. По информации Reuters, оно состоится завтра. 

После вскрывшихся фактов убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области мировое сообщество потребовало расследовать все факты военных преступлений. По информации киевских властей, всего обнаружено 410 тел гражданских. Минобороны России отрицает насилие над гражданским населением. 


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