МИД: запрос России о заседании Совбеза ООН по Буче отклонен

В Совбезе ООН не будут сегодня проводить заседание по запросу России. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, проведение заседания заблокировала председательствующая в Совбезе Великобритания. Россия снова потребует созыва Совбеза сегодня.

Украина также запросила срочное совещание. По информации Reuters, оно состоится завтра.

После вскрывшихся фактов убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области мировое сообщество потребовало расследовать все факты военных преступлений. По информации киевских властей, всего обнаружено 410 тел гражданских. Минобороны России отрицает насилие над гражданским населением.