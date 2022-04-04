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#Новости

На спутниковых снимках нашли следы братской могилы в Буче

04.04.2022

Исследователи заявили, что признаки раскопок траншеи были в начале марта

Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимка в районе церкви Андрея Первозванного. Как пишет Reuters, следы раскопок траншеи были видны 10 марта.

По подсчетам Maxar Technologies, длина мы составляет 45 футов (почти 14 метров). Когда журналисты вошли в Бучу, братская могила возле церкви была открыта. Из нее виднелись тела погибших. По спутниковым снимкам первые следы раскопок были еще 10 марта. 

Минобороны назвало видео и фотографии из городов в Киевской области провокацией и постановкой. В ведомстве отметили, что войска покинули город 30 марта, при этом телеканал “Звезда” опубликовал новость о зачистке по направлению Гостомель - Буча - Озера. Международное сообщество призвало расследовать все факты военных преступлений. 


Фото: Reuters


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