ВВС*: ситуация в Херсонской области ухудшается

В Украине сегодня ночью пострадал объект инфраструктуры в Одесской области. В Харькове после обстрела Слободского района погибли семеро человек, еще 34 получили ранения, среди них трое детей сообщает BBC.

Ситуация ухудшается в Херсонской области. С 24 февраля здесь закрыты магазины, у людей нет доступа к лекарствам, воде и электричеству. Взрывы и обстрелы фиксируют на всей территории области.

В Луганской области погибли двое волонтеров в артобстреле Новодружевска. Они раздавали гуманитарную помощь. Данным по погибшим в Луганской области нет, но обстрелы ведутся постоянно.

На брифинге Минобороны сообщило о том, что войска ДНР заняли село Новобахмутовка под Донецком, а ЛНР – блокировали Новотошковское. В министерстве сообщили, что поразили 14 военных объектов за ночь. В районе Лисичанска уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии и склады с боеприпасами, вооружением и техникой.





*BBC начали блокировать по требованию Генпрокуратуры за распространение недостоверной информации.