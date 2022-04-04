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#Новости

Генсек ООН призвал к независимому расследованию убийств под Киевом

04.04.2022

Он призвал найти всех ответственных за убийства в Буче и других городах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал провести объективное и всестороннее расследование. Он сообщил, что был глубоко потрясен кадрами из Бучи после вывода оттуда российских войск. 

Обращение Гутерриш опубликовал через несколько часов после первых кадров из города. “Необходимо привлечь виновных к ответственности”, – добавил он. 

После ухода российских войск из городов Киевской области в нескольких городах обнаружили тела погибших мирных жителей. Некоторые были с завязанными руками, убиты выстрелами в затылок, некоторых пытались хоронить в братских могилах или сжечь. Всего украинские власти сообщили о 410 найденных телах.

Российское Минобороны назвала предоставленные фото и видео с мест событий провокацией. 



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