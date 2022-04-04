Генсек ООН призвал к независимому расследованию убийств под Киевом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал провести объективное и всестороннее расследование. Он сообщил, что был глубоко потрясен кадрами из Бучи после вывода оттуда российских войск.

Обращение Гутерриш опубликовал через несколько часов после первых кадров из города. “Необходимо привлечь виновных к ответственности”, – добавил он.

После ухода российских войск из городов Киевской области в нескольких городах обнаружили тела погибших мирных жителей. Некоторые были с завязанными руками, убиты выстрелами в затылок, некоторых пытались хоронить в братских могилах или сжечь. Всего украинские власти сообщили о 410 найденных телах.

Российское Минобороны назвала предоставленные фото и видео с мест событий провокацией.