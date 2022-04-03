39 день катастрофы

Украинские военные вошли в Киевскую область. В городе Буча на улицах были десятки тел гражданских, некоторые со связанными руками, убитые выстрелами в голову, братские могилы, попытки скрыть преступления и сжечь тела.

Организация Human Rights Watch начала документировать военные преступления в Украине. Правозащитники зафиксировали факты массовых казней, изнасилований, насилия в отношении гражданских, грабежи.

Вместе с ними расследователи Conflict Intelligent Team определили номера подразделений, которые находились в Киевской области. Среди них оказались военнослужащие из Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

Минобороны комментариев не предоставило.

Бывший прокурор Международного трибунала ООН Карла дель Понте призвала выдать международный ордер на арест Владимира Путина.

Российские войска обстреляли Одессу и Николаев. Бои ведутся также в других городах Украины. В Николаеве после ракетного удара 29 марта в областную военную администрацию продолжают разбирать завалы. Число жертв достигло 35 человек.

Британская разведка выяснила, что Россия блокирует выход к Азовскому и Черному морю. В последнем также встречаются морские мины, которые могут навредить гражданским и нейтральным судам.

Сегодня Россия планировала открыть гуманитарные коридоры по морю.