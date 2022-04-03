Human Rights Watch обвиняет российские войска в военных преступлениях

Human Rights Watch заявила, что задокументировала в Украине явные военные преступления против гражданского населения. Правозащитники констатировали несколько случаев нарушения российскими военными законов войны в Харькове, Чернигове и Киеве, пишет Reuters.

В Human Rights Watch сообщили, что уже опросили лично и по телефону 10 человек, включая свидетелей, потерпевших и местных жителей. Некоторые побоялись назвать свои полные имена. Директор организации по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон заявил, что “зафиксированные случаи представляют собой невыразимую, преднамеренную жестокость и насилие в отношении украинских граждан”.

"Изнасилования, убийства и другие насильственные действия против людей, находящихся под стражей в российских вооруженных силах, должны расследоваться как военные преступления”, – добавил он.

На сегодняшний день правозащитники задокументировали случаи неоднократного изнасилования; два случая казней по несколько человек, случаи незаконного насилия и угроз в отношении гражданских. Солдаты также грабили мирных жителей.

Заявление появилось после того, как 2 апреля журналисты попали в город Буча в Киевской области. После ухода российских военных, которые были здесь около месяца, на улицах были найдены десятки тел гражданских. В Минобороны не прокомментировали обнаруженные тела, но ранее Кремль заявлял, что войска наносят удары только по военным целям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос об отдельных военных преступлениях заявил: “Мы категорически это отрицаем".