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#Новости

BBC*: российские войска нанесли удар по Николаеву

03.04.2022

Серию ракетных ударов подтвердили городские власти

Мэр города Николаев Александр Сенкевич сообщил о нескольких ракетных ударах по городу. Сейчас собирают данные, власти призвали не публиковать фото и видео мест нанесения ударов до официальных заявлений, сообщает BBC*.

Николаев находится под обстрелами почти с самого начала так называемой “спецоперации”. Утром 29 марта ракетный удар нанесли по зданию областной военной  администрации, когда люди пришли на работу. Завалы продолжают разбирать до сих пор, сейчас известно о 35 погибших. 


*BBC начали блокировать в России после 24 февраля. Причиной стало нарушения 149-ФЗ и публикация информации якобы не соответствующей действительности. 


Фото: Reuters



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