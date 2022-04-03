BBC*: российские войска нанесли удар по Николаеву

Мэр города Николаев Александр Сенкевич сообщил о нескольких ракетных ударах по городу. Сейчас собирают данные, власти призвали не публиковать фото и видео мест нанесения ударов до официальных заявлений, сообщает BBC*.

Николаев находится под обстрелами почти с самого начала так называемой “спецоперации”. Утром 29 марта ракетный удар нанесли по зданию областной военной администрации, когда люди пришли на работу. Завалы продолжают разбирать до сих пор, сейчас известно о 35 погибших.

*BBC начали блокировать в России после 24 февраля. Причиной стало нарушения 149-ФЗ и публикация информации якобы не соответствующей действительности.

Фото: Reuters