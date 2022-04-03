CIT: ракету возле Белгорода выпустили из России

Расследователи из проекта Conflict Intellegence Team сообщили, что “украинская ракета”, оставившая воронку южнее Белгорода, прилетела с территории России. Они проанализировали данные видеорегистраторов в районе падения.

После пожара на нефтебазе “Роснефти” в Белгороде 1 апреля к югу от города попал неизвестный боеприпас. На видео с регистраторов, происшествие зафиксировали в районе Никольского, по сообщениям соцсетей и российских СМИ, это была украинская ракета.

Видеорегистратор снимал в юго-восточном направлении, ракета, судя по съемке, летит слева – с северо-востока. А это территория России. По размеру воронки в CIT предположили, что боеприпасом была крылатая или баллистическая ракета.

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подобное попадание было также в районе села Ясные Зори. Населенный пункт находится по направлению полета того же снаряда, поэтому возможно, что это один инцидент.

О причинах расследователи не могут утверждать, но, поскольку это не обсуждается в федеральных СМИ с обвинениями в адрес Украины, то в CIT предполагают, что маловероятна намеренная российская провокация. В отличие от атаки на нефтебазу журналисты готовы исключить причастность Украины к этому инциденту.

По поводу пожара на нефтебазе в Белгороде Следком возбудил уголовное дело по статье “террористический акт”. Украину обвинили не менее чем в четырех авиаударах.