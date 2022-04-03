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#Новости

Британская разведка: Россия блокирует выходы к побережью Черного и Азовского морей

03.04.2022

В Черном море замечены морские мины

Британская разведка в регулярном бюллетене сообщила, что Россия продолжает блокировать украинское побережье Азовского и Черного морей. Это препятствует снабжению морем. 

Также разведданные показали, что способность к высадке десанта у России сохраняется. Но в спецслужбе полагают, что сейчас такая высадка будет более рискованной. Украинские военные готовились к подобным атакам. 

Происхождение мин в Черном море пока определить не удалось. Но скорее всего, они оказались там из-за военно-морской деятельности России. Опасность в море показывает, что российская военная “спецоперация” затрагивает интересы гражданских.


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