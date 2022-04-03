Карла дель Понте: необходимо выдать международный ордер на арест Путина

Карла дель Понте – бывший прокурор международных уголовных трибуналов ООН по Югославии и Руанде, заявила, что необходимо выдать международный ордер на арест Владимира Путина. Она обвинила его, политиков и военных чиновников в военных преступлениях, пишет швейцарская газета Le Temp.

Свой призыв она адресовала к международному правосудию. Ее особенно потрясло, что в так называемой Путиным “спецоперации” против Украины используют массовые захоронения. Она надеялась, что больше подобного не увидит. При этом, по ее мнению, расследование в Украине будет проще, поскольку страна сама попросила провести следствие.