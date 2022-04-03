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#Новости

Россия откроет гуманитарные коридоры по морю

03.04.2022

Они будут работать из Мариуполя и Бердянска

Сегодня в Минобороны России сообщили об открытии гуманитарных коридоров для вывоза иностранных граждан из Мариуполя и Бардянска. Об этом Владимира Путина просил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Как пишет DW*, иностранцы могут попасть из Мариуполя в Бердянск, а оттуда – любыми маршрутами в Крым или на подконтрольные Киеву территории. Помимо этого будет работать морской транспорт. 

В Мариуполя находятся иностранные экипажи грузовых судов, которые с самого начала “спецоперации” заблокированы в украинских портах. Украинское руководство просят гарантировать безопасность гуманитарных коридоров.


*DW признано Минюстом иностранным агентом. 



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