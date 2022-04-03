Россия откроет гуманитарные коридоры по морю

Сегодня в Минобороны России сообщили об открытии гуманитарных коридоров для вывоза иностранных граждан из Мариуполя и Бардянска. Об этом Владимира Путина просил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Как пишет DW*, иностранцы могут попасть из Мариуполя в Бердянск, а оттуда – любыми маршрутами в Крым или на подконтрольные Киеву территории. Помимо этого будет работать морской транспорт.

В Мариуполя находятся иностранные экипажи грузовых судов, которые с самого начала “спецоперации” заблокированы в украинских портах. Украинское руководство просят гарантировать безопасность гуманитарных коридоров.

*DW признано Минюстом иностранным агентом.