Reuters: украинские военные сообщают об убитых мирных жителях в Буче

Корреспонденты Reuters сообщили о сотнях погибших мирных жителей в городе Буча Киевской области. Российские войска находились здесь несколько недель.

Источники агентства сообщают, что украинские войска вернули контроль над 30 городами и селами вокруг Киева. Один из них – город Буча в 37 километрах от Киева. Здесь журналисты видели тела мирных жителей, которые лежали прямо на улице. Часть из них пришлось хоронить в братской могиле. По информации мэра Бучи Анатолия Федорука, погибло более 300 гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дома и техника заминированы после оккупации, взрывчатку даже находят на телах погибших. Только с селе Дмитровка нашли около 1500 взрывчатых веществ.

В Минобороны России комментировать запрос агентства о действиях российских войск не стали. Ранее власти отрицали нападения на гражданских лиц и отвергали обвинения в военных преступлениях.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что была потрясена зверствами в Буче и высказалась в поддержку расследования Международным уголовным судом потенциальных военных преступлений.

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra