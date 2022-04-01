«Спецоперация» в Украине: главное за 37 день боев

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В Белгороде сегодня около 6:00 начался пожар на нефтебазе Роснефти, пострадали два работника нефтебазы. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что причиной стал авиаудар с двух вертолетов Украинских вооруженных сил. После были слышны взрывы в селах Никольское и Ясные Зори. В одном доме повредило окно.
Украинская сторона комментировать информацию не стала, так как не располагает данными об этом происшествии, пишет The Guardian.
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Объявленный вчера Минобороны режим прекращения огня в Мариуполе не сработал. Источники Reuters сообщили, что организовать вывоз мирного населения и доставить гуманитарную помощь не удалось из-за боев. Сегодня из города вывезли около двух тысяч человек.
Власти Мариуполя также заявили, что украинцев принуждают эвакуироваться в Россию. Оттуда им сложно выехать, поэтому это, по сути, депортация – заключили в администрации Мариуполя.
В городе с самого начала “спецоперации” идут жестокие бои. Мирное население подвергается обстрелам, разрушаются жилые дома, театры и больницы. Погибло за время осады около 5 000 человек. В городе по приблизительным оценкам остаются 150 тысяч человек. У них нет доступа к воде, газу, электричеству, медикаментам и продуктам. В городе происходит гуманитарная катастрофа.
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В формате видеоконференции сегодня прошел очередной раунд переговоров России и Украины. Как сообщил Владимир Мединский, член российской делегации, позиции по Крыму и Донбассу остаются неизменными.
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Наемники из Сирии прибывают для участия в “спецоперации” в Украине. Им обещают около двух тысяч долларов в месяц. Источники The New York Times сообщают, что большинство “добровольцев” будут участвовать в боях исключительно ради денег. Пока сообщается о 300 наемниках, но российские власти планировали привлечь до 16 тысяч солдат.
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В Британском Минобороны получили данные о том, что Россия перебрасывает группировки войск из Южной Осетии и Абхазии в Украину. Контингент может составлять до 2 000 солдат. Это должно компенсировать потери российской армии.
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Российские военные покинули Чернобыльскую АЭС, взяв в плен нескольких нацгвардейцев Украины. Они направились в сторону Беларуси.
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Лидеры ЕС призвали Китай помочь прекратить кровопролитие в Украине. Они попросили китайских партнеров не помогать России обходить санкции. В противном случае, репутация Китая в ЕС сильно пострадает.
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Сотрудники Росгвардии, которые отказались ехать в Украину, пытаются в суде оспорить незаконное увольнение со службы. Они назвали приказ пересекать границу незаконным. Их дело ведет адвокат Михаил Бадамшин, суд решил проводить заседания в закрытом режиме: якобы в деле будет рассматриваться информация, содержащая государственную тайну. По сообщениям “Агоры” таких случаев было несколько – известно как минимум о семи городах, где росгвардейцы отказались от участия в “спецоперации”.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил уволиться всем бюджетникам, которые против “спецоперации”. Он оценил подобные суждения не иначе, как предательство. Представители творческих профессий, по его мнению, должны активно поддерживать солдат, “защищающих родину”.