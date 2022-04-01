«Спецоперация» в Украине: главное за 37 день боев

В Белгороде сегодня около 6:00 начался пожар на нефтебазе Роснефти, пострадали два работника нефтебазы. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что причиной стал авиаудар с двух вертолетов Украинских вооруженных сил. После были слышны взрывы в селах Никольское и Ясные Зори. В одном доме повредило окно.

Украинская сторона комментировать информацию не стала, так как не располагает данными об этом происшествии, пишет The Guardian.

Объявленный вчера Минобороны режим прекращения огня в Мариуполе не сработал. Источники Reuters сообщили, что организовать вывоз мирного населения и доставить гуманитарную помощь не удалось из-за боев. Сегодня из города вывезли около двух тысяч человек.

Власти Мариуполя также заявили, что украинцев принуждают эвакуироваться в Россию. Оттуда им сложно выехать, поэтому это, по сути, депортация – заключили в администрации Мариуполя.

В городе с самого начала “спецоперации” идут жестокие бои. Мирное население подвергается обстрелам, разрушаются жилые дома, театры и больницы. Погибло за время осады около 5 000 человек. В городе по приблизительным оценкам остаются 150 тысяч человек. У них нет доступа к воде, газу, электричеству, медикаментам и продуктам. В городе происходит гуманитарная катастрофа.