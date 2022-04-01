ЕС призвали Китай не помогать России обходить санкции

Сегодня в видеоформате состоялся саммит лидеров ЕС и Китая. На встрече обсуждалась и так называемая “спецоперация” в Украине: участники призвали КНР помочь прекратить кровопролитие.

The Guardian сообщает, что представители ЕС назвали обмен мнениями с китайскими коллегами “откровенным”. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что нынешний саммит не был обычным. Китай, по ее словам, несет особую ответственность за происходящее в Украине как постоянный член Совета Безопасности Китай.

Президент Европейского Совета Чарльз Мишель добавил в своем выступлении, что Китай не может закрывать глаза на происходящее и на нарушение Россией международного права. Он выразил надежду, что Китай услышал аргументы лидеров ЕС.

Фон дер Ляйен также предупредила китайских лидеров не помогать России уклоняться от западных санкций. И, возможно, он может их не поддержать, но хотя бы не вмешиваться. В противном случае это приведет к серьезному урону репутации Китая в Европе. По словам президента Еврокомиссии, Китай и Европейский Союз торговали почти 2 млрд евро товаров и услуг в день, в то время как торговля между Китаем и Россией составляла всего 330 млн евро.