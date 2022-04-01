В Мариуполь не удалось привезти гуманитарную помощь

Сегодня Reuters сообщило о том, что из Мариуполя не удалось организовать гуманитарные коридоры, обещанные в четверг. По словам помощника мэра Петра Андрющенко, российские войска препятствовали доставке даже самого незначительного количества гуманитарной помощи.

Город остается закрытым для въезда и выезда на личном транспорте. Гуманитарную помощь категорически не пропускают российские войска, добавили украинские чиновники. Колонна автобусов в четверг, не доехала до города.

В горсовете сообщили о том, что около 2000 людей выехали из Мариуполя и направляются сейчас от Бердянска в Запорожье. Их везут 42 эвакуационных автобуса.

Как сообщает “Настоящее время”*, информация о вывезенных жителях отличается с двух сторон. Российская сторона сообщает о 500 тысячах беженцев на территории страны. При этом вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук говорит о том, что большинство этих людей вывезли насильно. “Принудительной” эвакуации, по ее словам, подверглись около 400 тысяч украинцев.

Заммэра Мариуполя Сергей Орлов также рассказал изданию о том, что гуманитарные коридоры если и работают, то только в сторону ЛДНР и России. Он назвал этот процесс депортацией. В несколько этапов вывезенных людей осматривают, проверяют, допрашивают, изучают соцсети и спрашивают про родственников. Там же, по его словам, берут биометрию и делают копии документов. Иногда они оказываются в отдаленных от украинской границы регионах, назывались даже случаи отправки людей на Сахалин. Вернуться в Украину они могут, если сохранят украинские документы и заграничные. Некоторые страны готовы принимать их по справкам из России, но Россия не выпускает украинцев.

Осада Мариуполя началась почти с самого начала “спецоперации”. В городе проживало около 400 тысяч человек, сейчас там остается еще 150 тысяч. В городе гуманитарная катастрофа. Несколько недель люди остаются без воды, света, газа, медикаментов и продуктов. Погибли под обстрелами около 5000 человек.

Россия отрицает удары по гражданскому населению. Глава ДНР Денис Пушилин постановил устроить в Мариуполе администрацию ДНР.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

* “Настоящее время” признано в России СМИ иностранным агентом