Володин призвал уволиться недовольных «спецоперацией» бюджетников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал предательством критику проводимой в Украине военной “спецоперации” представителями творческих профессий. Особенно это касается бюджетников – их он попросил уволиться с должностей.

По мнению Володина те, кто не поддерживает действия российской армии, но находится на обеспечении у государства и народа – предали его. Он вспомнил о том, что недавно российские артисты выступали перед ранеными солдатами, а потом к ним приехал даже Григорий Лепс. И артисты как раз должны поддерживать войска.

“Но есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края – переждать. А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто‑то в погоне за деньгами, кто‑то с желанием сохранить престижные концертные площадки”, – отметил он. В качестве примера Володин привел Анну Нетребко. У нее, заключил Володин, жажда обогащения перевесила любовь к Родине.

Он также напомнил, что Госдума не снимает с повестки вопрос о том, что “предавшие государство” бюджетники должны уйти с руководящих должностей в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. “Спрашивать” за это будут с министров и настаивать на кадровых решениях.