Проект* рассказал о здоровье Владимира Путина

Журналисты Проекта* выяснили подробности о здоровье Владимира Путина. По данным расследователей, президенту все сложнее поддерживать амплуа “активного спортивного мужчины” не просто так. Его постоянно сопровождают врачи, в том числе узкие специалисты. С 2019 года в его окружении регулярно в поездках есть девять медиков.

Скрывать состояние здоровья российского лидера начали почти одновременно с тем, как он занял президентское кресло. Сейчас Путина сопровождает бригада врачей.

Медики часто летают и в путинские резиденции, что позволяет понять, от чего и кто лечит президента. Все контракты на размещение публикуются на сайте госзакупок.

В мае 2017 года Путин упал на льду во время хоккея. Тогда в санаторий «Русь» неподалеку от его резиденции заселился травматолог-ортопед.

Но иногда число медиков растет. Как минимум, в двух случаях «Проект» может утверждать, что Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины. 25 ноября 2016 года президент после встречи с актером Стивеном Сигалом исчез до 1 декабря. В это время в санаторий заселяются сразу 12 медиков: личные врачи Путина, оперирующие нейрохирурги, реабилитолог.

Помощь потребовалась Путину в 2019 году. В выходные дни 30 ноября и 1 декабря он находился в Сочи , но на публике не появлялся. Тогда к нему приехало сразу 13 медиков, включая все тех же специалистов отделения нейрохирургии. К ним добавились специалист по травмам позвоночника и операционная медсестра.

С 2019 года Путина сопровождает в среднем девять врачей. Это число кажется большим, если предполагать, что проблемы Путина сводятся только к позвоночнику. Но это не так.

13 февраля 2019 года в Сочи во время встречи с Александром Лукашенко в гостиницу заселились два реаниматолога, невролог, дерматовенеролог, два лора и хирург. Они же живут недалеко от путинских резиденций во вреям “исчезновений” главы государства. В августе 2017 года Путин надолго пропадает из публичного поля — с 8 по 16 августа. Все это время в Сочи были шесть медиков. Постоянно сопровождующий Путина хирург до недавнего времени специализировался на онкологии. Тема его диссертации — “Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста”, он публиковал подобные исследования и в научных журналах.

Лор в команде врачей Путина также появляется не случайно. По мнению израильского врача Михаила Фремдермана, этот специалист может обнаружить рак щитовидной железы, а потом подключаются хирурги и другие специалисты.

В медицинских кругах действительно говорят о проблемах президента со здоровьем. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что “тут все не соответствует действительности”.

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