СК России обвинил украинских военных в геноциде на Донбассе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об обвинениях на оперативном совещании в Ростове-на-Дону. В деле о геноциде русскоязычного населения фигурирует 22 человека.

По информации СК, основная причина гибели мирного населения – массированные обстрелы. Были также факты обстрелов в приграничных российских территориях.

Среди обвиненных в геноциде Бастрыкин назвал экс-министра обороны Украины Валерия Гелетея, начальника Генштаба Минобороны Украины Виктора Муженко и других членов командования.

Следствие российский Следком обосновывает соглашениями между прокуратурами ДНР и ЛНР.