Close

#Новости

СК России обвинил украинских военных в геноциде на Донбассе

01.04.2022

По обвинению проходит 22 человека

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об обвинениях на оперативном совещании в Ростове-на-Дону. В деле о геноциде русскоязычного населения фигурирует 22 человека.

По информации СК, основная причина гибели мирного населения – массированные обстрелы. Были также факты обстрелов в приграничных российских территориях.  

Среди обвиненных в геноциде Бастрыкин назвал экс-министра обороны Украины Валерия Гелетея, начальника Генштаба Минобороны Украины Виктора Муженко и других членов командования. 

Следствие российский Следком обосновывает соглашениями между прокуратурами ДНР и ЛНР.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.