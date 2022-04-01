Минобороны Британии: военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии отправят в Украину

Минобороны Великобритании сообщило о планах России по использованию войск, до сих пор находившихся на территории Абхазии и Южной Осетии. Из них сформируют три батальонные группы и направят в Украину.

По последнему сообщению британской военной разведки, всего в Украину отправится от 1200 до 2000 военных. Спецслужбы делают вывод, что на такое подкрепление Россия не рассчитывала, и новая перегруппировка войск связана с неожиданными потерями российской армии.

Минобороны России оценивало потери дважды за 36 дней “спецоперации”. Первый раз 2 марта, а второй – 25 марта. Погиб 1 351 человек, 3 825 получили ранения. Разведка США оценивала на тот момент российские потери в 7-15 тысяч человек.