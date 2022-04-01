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#Новости

Минобороны Британии: военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии отправят в Украину

01.04.2022

Россия формирует три батальонные тактические группы

Минобороны Великобритании сообщило о планах России по использованию войск, до сих пор находившихся на территории Абхазии и Южной Осетии. Из них сформируют три батальонные группы и направят в Украину. 

По последнему сообщению британской военной разведки, всего в Украину отправится от 1200 до 2000 военных. Спецслужбы делают вывод, что на такое подкрепление Россия не рассчитывала, и новая перегруппировка войск связана с неожиданными потерями российской армии. 

Минобороны России оценивало потери дважды за 36 дней “спецоперации”. Первый раз 2 марта, а второй – 25 марта. Погиб  1 351 человек, 3 825 получили ранения. Разведка США оценивала на тот момент российские потери в 7-15 тысяч человек. 


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