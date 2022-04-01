Бессрочный ВНЖ хотят давать в России некоторым иностранцам

Минэкономразвития России предложило выдавать бессрочный ВНЖ высококвалифицированным иностранным работникам. Иностранцы должны будут иметь доход в 700 тысяч рублей в квартал, платить налоги и иметь ВНЖ. Если последнего не будет, то срок действия документа будет определяться сроками разрешения на работу.

Об инициативе министерства сообщили “Ведомости”. Создатели закона считают, что такие меры помогут иностранцам остаться в России. В правительстве проект поддержали. Необходимость законопроекта объяснили "неблагоприятными демографическими тенденциями" и изменением "структурных потребностей в рабочей силе" под влиянием новых технологий производства.

Появится в законе и новое требование для работодателей. Если они подавали в МВД поддельные или подложные документы, не выполнили обязательства перед приглашенным работником или направили в налоговую некорректные сведения, то им могут отказать в приеме иностранного сотрудника.

По данным МВД в 2018 году в России оформили разрешение на работу 28 180 высококвалифицированных специалистов. FinExpertiza сообщает, что в 2021 году российские предприятия пригласили 46 700 таких экспертов: из Турции (16 700 человек), Китая (13 000), Индии (2600), Южной Кореи (1600), Украины (1003).