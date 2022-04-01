В Белгороде произошел пожар после авиаудара

Сегодня в 5:51 областной МЧС получил сообщение о пожаре на нефтебазе “Роснефти”. Сейчас пожар еще не потушен, на место стягивают дополнительные силы спасателей. По сообщению губернатора Белгородской области, причиной стал авиаудар ВС Украины.

О пожаре сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков. По его информации, пострадали двое - сотрудники нефтебазы. Их жизни сейчас ничего не угрожает, они получили медпомощь. В МЧС уточнили, что на месте работает 172 человека и 53 единицы техники.

В городе расселяют жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место. Пока они будут находиться в «Белгород Арене». Они смогут вернуться домой после того, как потушат пожар. Сейчас населению ничего не угрожает.

Причиной пожара Гладков назвал авиаудар с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. ⠀

Из-за пожара в городе меняют цепочки поставок нефтепродуктов. Автомобилисты толпятся на заправках, опасаясь дефицита топлива. Его не будет, заверил Гладков, запасов на второй нефтебазе “Роснефти” хватит на 5-13 дней. Весь запас по области - до 18 дней.





