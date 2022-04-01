Российские войска покинули Чернобыльскую АЭС

Компания “Энергоатом” – оператор украинских АЭС, сообщила, что российские войска покинули территорию Чернобыльской станции. Сейчас на площадке нет посторонних, военные вышли и из города Славутич недалеко от станции.

Как пишет “Медуза”*, нацгвардейцы, которых захватили в плен российские войска, с первого дня охраняли станцию. Куда выехали войска в “Энергоатоме не знают, но две колонны направились в сторону Беларуси.

Российские военные контролировали Чернобыльскую АЭС с первого дня “спецоперации” 24 февраля. С того времени на станции работала одна смена персонала, только 20 марта их частично смогли заменить. Сотрудники станции рассказали о том, что российские военные могли получить дозу облучения: они без защиты передвигались по Рыжему лесу. На этой территории остается самый высокий уровень радиации с аварии в 1986 году.