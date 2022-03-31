Военная «спецоперация» день 36: время для прекращения огня не пришло?

Минобороны России заявило о режиме прекращения огня в Мариуполе с 10:00, чтобы организовать гуманитарные коридоры для остающихся мирных жителей. Пока стороны не предоставили данные о вывезенных людях. Но в середине дня глава ДНР Денис Пушилин подписал указ создании в Мариуполе районной администрации, а в Донецке – администрации Мариуполя.

Ожесточенные бои идут в Мариуполе почти с самого начала войны. Несколько недель мирные жители не имеют доступа к воде, газу, электричеству, медикаментам. Погибших приходилось хоронить во дворах жилых домов, а попытки организации гуманитарных коридоров не удавались из-за обстрелов колонн. Российские власти в начале марта назвали положение в городе гуманитарной катастрофой, президент Украины Владимир Зеленский не смог описать происходящее в городе. Из 400 тысяч жителей по некоторым оценкам в городе остаются 140 тысяч человек. Не меньше 5 тысяч мирных жителей погибли.

ООН выявила факты использования запрещенного вооружения в Украине. Пока подтверждено 24 факта применения кассетных бомб российскими военными. Случаи использования подобного вооружения украинской стороной проверяются.

Кассетные заряды запрещены с 2010 года, но не все страны подписали конвенцию об ограничении таких боеприпасов. Среди не подписавших – Россия, Китай и США – крупнейшие производители такого вооружения.

Кассетные боеприпасы опасны тем, что один снаряд несет с собой до 700 разрывных зарядов. И неразорвавшимися остаются до 40% из них. По подсчетам экспертов, 98% погибших от таких боеприпасов – гражданские, которые попадают на них уже после боевых действий.

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал о своем звонке Владимиру Путину. Они обсуждали поставки газа, при этом президент России заявил, что контракты остаются в силе, даже если оплата будет в евро или долларах. По поводу военной “спецоперации” Путин сообщил Драги, что время для прекращения огня еще не наступило.

Американская разведка сообщила об обстановке в Кремле. По данным спецслужб, Владимиру Путину не сообщают о реальном положении российских войск в Украине. Советники президента попросту боятся сказать ему правду, в том числе и о влиянии санкций на экономику страны.

Начальник британской разведки Джереми Флеминг заявил, что российские солдаты деморализованы и саботируют приказы военного командования. По его словам, известны факты, когда военнослужащие портили собственную технику и сбивали по ошибке собственные самолеты.

В Турции готовятся ко встрече глав МИД Украины и России. Переговоры могут состояться в течение недели-двух.

Япония, настаивающая на прекращении огня в Украине, в своем ежегодном справочнике “Синяя книга дипломатии” назвала Курилы оккупированной территорией. После начала “спецоперации” Россия вышла из переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных санкций.

Глава российского МИД Сергей Лавров предоставил аккредитацию дипломату Афганистана от “Талибана”*. При этом организация остается в списке террористических в России. Лавров тем не менее, отметил, что новому правительству удается держать страну “на плаву”, и работать в области прав человека. The Guardian писало, что Путин не остался в изоляции от мира. Среди потенциальных союзников назывался в том числе Афганистан. Радикальное исламское правительство талибов в 90-х годах устанавливало в Афганистане законы шариата. Всячески ограничивались права женщин, в том числе девочек на образование, популярными были публичные казни в том числе забивание камнями.

* ”Талибан” признан в России террористической запрещенной организацией.