Британская разведка: российские солдаты саботируют приказы

Начальник британской разведки Джереми Флеминг рассказал о состоянии российских войск в Украине, сообщает Associated Press. Солдаты деморализованы, не подчиняются приказам командования и портят собственное оборудование.

Выступление Флеминга состоялось в Австралии. Он заявил, что Владимир Путин сильно недооценил сопротивление украинцев и помощь соседних стран.

Он неверно сделал ставку и на свою армию, считает глава разведки. Войска не смогли обеспечить быструю победу.

"Мы видели русских солдат, у которых не было ни оружия, ни боевого духа, отказывающихся выполнять приказы, саботирующих собственное оборудование и даже случайно сбивающих собственные самолеты", – добавил Флеминг.

Он добавил, что от России ожидали крупных кибератак в рамках “спецоперации”, но центральным этот шаг для Москвы не был. Сейчас разведка констатирует активный поиск Россией целей для кибератак, особенно на правительство Украины и ее военные системы. Возможны и попытки подобного воздействия на страны, которые поддерживают Украину. Поэтому сейчас союзники будут поддерживать Украину и в области кибербезопасности.

Для восполнения потерь в конфликт продолжают втягивать наемников. ЧВК “Вагнера”, которую связывают с близким к Путину Евгением Пригожиным, уже объявила о переброске сил в Украину, а для увеличения численности идет вербовка новых бойцов. В Кремле ЧВК “Вагнера” не признают.