Премьер-министр Италии рассказал о звонке Путину

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал в интервью Reuters о подробностях своего звонка Владимиру Путину. Они обсуждали поставки газа, а также ситуацию в Украине.

По словам Драги, президент России подтвердил, что все текущие контракты на поставку газа остаются в силе, даже если оплата будет не в рублях, а в евро или долларах.

По поводу боев премьер-министр заметил, что президент Украины Владимир Зеленский всегда был настроен на мирное решение вопроса. Проблема в том, добавил Драги, есть ли такие же настроения в России. Путин сказал ему, что пока не созданы условия для прекращения огня.