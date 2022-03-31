Весенний призыв начнется в России 1 апреля

Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. На срочную службу должны поступить 134 500 человек от 18 до 27 лет. Тех сержантов, матросов, старшин и солдат, у кого истек срок воинской службы, поручено уволить.

Минобороны с 24 февраля отрицало привлечение срочников к военной “специальной операции” в Украине. После нескольких обращений ведомство признало, что солдаты срочной службы могли там оказаться. В Санкт-Петербурге уполномоченная по правам человека признала, что из Украины удалось вернуть в город двух срочников. Всего к омбудсмену обратилось семь родственников солдат – они сообщали о том, что контракты с военнослужащими заключались не добровольно.