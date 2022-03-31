ООН: Россия использовала запрещенное вооружение

Управление ООН по правам человека сообщило о том, что Россия использовала кассетные боеприпасы в Украине. Подобное вооружение запрещено с 2010 года.

В ООН заявили, что сейчас получены “заслуживающие доверия утверждения о том, что российские вооруженные силы применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах”. Всего было не менее 24 подобных фактов. ООН также расследует утверждения о том, что украинские вооруженные силы применяли такое оружие.

Конвенция о запрете кассетных боеприпасов вступила в силу 1 августа 2010 года. В рамках документа запрещается использование, накопление и передача такого типа вооружения. Как пишет DW*, Россия, Китай и США не подписали документ. Эти же страны – крупнейшие производители этих бомб.

Кассетный боеприпас, согласно терминологии ООН, это боеприпас, который нужен для разбрасывания разрывных суббоеприпасов, каждый из которых весит менее 20 килограммов, и включает в себя эти разрывные суббоеприпасы. Их разработали для ударов по большим площадям. Военные эксперты утверждают, что в отдельных видах таких бомб до 700 мини-зарядов, которые уничтожают все живое на площади в два футбольных поля. А около 40% суббоеприпасов не разрываются сразу и представляют опасность даже после боев. Эксперты уверены, что до 98% жертв кассетных боеприпасов – не солдаты, а гражданские лица.

* DW признана Минюстом СМИ иностранным агентом

Фото: The Wall Street Journal