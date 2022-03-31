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#Новости

Встреча глав МИД Украины и России может состояться в ближайшее время

31.03.2022

К новым переговорам готовятся в Турции

В Турции через неделю-два может пройти встреча глав МИД Украины и России. Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба сообщили, что готовы ко встрече. 

По информации турецкого агентства Анадолу, на предыдущих переговорах в Стамбуле стороны пришли к решению, то более значимые вопросы будут решать главы соответствующих ведомств. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что технические переговоры продолжатся, и если в следующий раз будет достигнута договоренность по некоторым вопросам, то ее утвердят. Следующим этапом станет встреча президентов Украины и России. 

Чавушоглу добавил, что предложения по переговорам турецкая сторона передала и Лаврову, и Кулебе. Со своей стороны МИД Турции готов сделать все, что в его компетенции. Лавров сейчас находится в Китае, а Кулеба – на Западе. 

Предыдущий этап переговоров двух делегаций состоялся 29 марта в Стамбуле. Стороны сформировали позиции по мирному урегулированию кровопролития в Украине. Ожидалось, что переговоры продлятся и 30 марта, но делегации покинули Турцию.

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