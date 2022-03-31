Встреча глав МИД Украины и России может состояться в ближайшее время

В Турции через неделю-два может пройти встреча глав МИД Украины и России. Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба сообщили, что готовы ко встрече.

По информации турецкого агентства Анадолу, на предыдущих переговорах в Стамбуле стороны пришли к решению, то более значимые вопросы будут решать главы соответствующих ведомств. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что технические переговоры продолжатся, и если в следующий раз будет достигнута договоренность по некоторым вопросам, то ее утвердят. Следующим этапом станет встреча президентов Украины и России.

Чавушоглу добавил, что предложения по переговорам турецкая сторона передала и Лаврову, и Кулебе. Со своей стороны МИД Турции готов сделать все, что в его компетенции. Лавров сейчас находится в Китае, а Кулеба – на Западе.