В ЛДПР у Жириновского появился первый заместитель

Первым заместителем Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР стал председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко. Высший совет партии единогласно принял решение о назначении на 32-й годовщине съезда учредительного совета.

Как пишут “Ведомости”, новое назначение объяснили подготовкой к выборам 2022 года и необходимостью усиления работы всех органов и их структурных подразделений ЛДПР. До Диденко эту должность занимал депутат Госдумы Сергей Каргинов, он займется работой по линии Госдумы. Владимир Жириновский остается руководителем партии.

Кадровые перестановки источник “Ведомостей” объяснил необходимостью “свежего взгляда” на работу партии. Он предположил, что речь идет о работе в соцсетях, цифровизации документооборота и кадровой работе с молодежью.

Владимир Жириновский находится в больнице со 2 февраля, его состояние оценивают как тяжелое. В ЛДПР на случай продолжительной болезни лидера обсуждаются возможные преемники. Среди кандидатов называют губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутатов Андрея Лугового, Алексея Диденко, Ярослава Нилова. По мнению политолога Михаила Виноградова, назначение Диденко на новую должность укрепит его позиции в партии.