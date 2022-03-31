МИД России аккредитовал первого дипломата от Афганистана

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сегодня в России получил аккредитацию первый дипломат от нового правительства в Афганистане. Запрещенная в России группировка “Талибан” захватила власть в августе 2021 года. Представитель Афганистана прибыл в Москву в прошлом месяце.

По информации “Ведомостей”, это произошло сегодня в ходе пленарной сессии встречи в формате стран-соседей Афганистана в Китае. Вчера в рамках этой конференции Лавров встречался также с представителем МИД Ирана и Китая.

Глава российского МИД отметил, что у представителя Афганистана не хватает управленческого опыта, на страну оказывается политическое давление США и финансово-экономические ограничения, но новому правительству страны удается поддерживать Афганистан “на плаву”. Лавров добавил, что есть положительные сдвиги в борьбе с терроризмом и предпринимаются усилия для соблюдения прав человека. А основным препятствием для признания новых властей Лавров посчитал недостаточную репрезентативность нового правительства: отсутствие в органах власти представителей разных этнических групп, конфессий и политических сил.

В августе 2021 года после вывода войск США из Афганистана “Талибан”* начал захват власти в стране. Кабул был захвачен 16 августа 2021 года. Талибы представляли радикальное течение ислама и в 90-х годах устанавливали на территории Афганистана законы шариата, пишет DW**. Женщинам нельзя было учиться, водить машину под страхом смертной казни, выходить на улицу непокрытой и без сопровождения мужчин. Популярны были у правительства талибов и показательные публичные казни за убийство или прелюбодеяние.

В этот раз они обещали не ограничивать права женщин на образование, разрешить женщинам участвовать в работе госорганов. Чиновникам предыдущего правительства они объявили амнистию.

Россия официально не признала “Талибан” легитимной властью в Афганистане, но сотрудничает с ним. Владимир Путин заявлял, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении “Талибана” из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН.

* Талибан - запрещенная в России организация, признанная террористической.

** DW признано Минюстом России СМИ иностранным агентом