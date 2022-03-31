Япония снова назвала Курилы оккупированной территорией

Сообщение об изменении формулировок опубликовала агентство Kyodo со ссылкой на свои источники, знакомый с текстом документа. Северные территории – именно так называют в Японии южные Курилы – будут считаться оккупированными.

В новой редакции “Синей книги” будет использоваться выражение, подчеркивающее суверенитет Японии над островами. Они названы японской территорией, незаконно оккупированной Россией. Ранее, пишет ТАСС, их более дипломатично называли “островами, на которые распространяется суверенитет Японии”.

С 21 марта Россия вышла из переговоров по мирному договору с Японией по поводу Курильских островов из-за введенных санкций. Российского посла в Японии Михаила Галузина вызвали в японский МИД, где заявили ему протест.

При этом сейчас, отмечают в японском агентстве, не время чтобы возвращаться к переговорам с Россией. Сначала необходимо вывести войска из Украины и соблюдать международное право.

“Синяя книга” – ежегодный справочник по дипломатии, который в том числе содержит информацию о положении Японии в мире.