АР: Путину не сообщают о реальном положении дел в «спецоперации»

Агентство AP опубликовало данные разведки США о Владимире Путине и его отношении к военной “спецоперации” в Украине. Советники боятся рассказать ему о реальном положении на фронтах, из-за этого между президентом и чиновниками сейчас напряженная ситуация.

По словам Кейт Бедингфилд, директора по связям с общественностью Белого Дома, Путина вводят в заблуждение не только о ходе “спецоперации”, но и о реальной экономической ситуации. Американская разведка также сообщила, что Путине не знал об использовании срочников в Украине.

Глава США Джо Байден отказался комментировать журналистам разведданные. Но эта информация, опубликованная из доклада спецслужб, может подтолкнуть Путина к пересмотру действий в Украине, считают в Белом доме. Сейчас он отчасти хочет вернуть престиж России, якобы утраченный после развала СССР. Но, в то же время, информация о реальном положении дел может подтолкнуть главу России к большей изоляции от мира.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что в Кремле не хотят говорить с Путиным откровенно. Отсутствие в авторитарных системах людей, которые готовы говорить правду - это ахиллесова пята, добавил Блинкен. Именно это сейчас происходит в России.