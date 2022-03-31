Южная Осетия может войти в состав России

Обращение президента Южной Осетии Анатолия Бибилова было опубликовано 30 марта на сайте “Единой России”. По его словам, шанс войти в состав России был у республики в 2014 году после событий в Крыму, но тогда страна им не воспользовалась.

Бибилов отметил, что вхождение в состав РФ – это возвращение в историческую родину. И объединение в одно государство – это главная историческая и стратегическая цель осетинского народа, “многовековая мечта”. Соответствующие юридический шаги по вхождению в состав России будут сделаны в ближайшее время, добавил Бибилов.

В Госдуме оценили сроки подобного присоединения. Как пишет ТАСС, первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий референдум в Осетии может пройти в мае-июне. Пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева уточнила, что процедуры будут завершены после выборов президента, которые пройдут 10 апреля.

После войны в Грузии в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Кроме России независимости республик признала Венесуэла, Сирия, Никарагуа и республика Науру. В числе признавших также ЛДНР, Приднестровье и Нагорный Карабах.







