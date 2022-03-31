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#Новости

Россия заявила о прекращении огня в Мариуполе

31.03.2022

Это позволит создать гуманитарный коридор для гражданских

В Минобороны России заявили о режиме прекращения огня в Мариуполе с 10:00 31 марта. Это позволит гражданским выйти из осажденного города, пишет DW*. 

В министерстве призвали провести гуманитарную операцию при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международного комитета Красного Креста. Украинские вооруженные силы российская сторона призвала взять на себя обязательства по обеспечению безопасности автобусных колонн. 

Мариуполь был осажден российскими вооруженными силами несколько недель назад - почти с самого начала военной “спецоперации” в Украине. Сейчас в городе гуманитарная катастрофа. Несколько недель жители оставались без воды, света, газа. Хоронить умерших приходилось возле жилых домов. По разным оценкам в городе из 400 тысяч жителей остаются 160 тысяч человек. Около пяти тысяч мирных жителей погибли. 


* DW Минюст признал иностранным агентом. Блокировать сайт немецкой медиакорпорации начали с началом “спецоперации” якобы из-за распространения не соответствующих действительности сведений 


Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS



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