Россия заявила о прекращении огня в Мариуполе

В Минобороны России заявили о режиме прекращения огня в Мариуполе с 10:00 31 марта. Это позволит гражданским выйти из осажденного города, пишет DW*.

В министерстве призвали провести гуманитарную операцию при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международного комитета Красного Креста. Украинские вооруженные силы российская сторона призвала взять на себя обязательства по обеспечению безопасности автобусных колонн.

Мариуполь был осажден российскими вооруженными силами несколько недель назад - почти с самого начала военной “спецоперации” в Украине. Сейчас в городе гуманитарная катастрофа. Несколько недель жители оставались без воды, света, газа. Хоронить умерших приходилось возле жилых домов. По разным оценкам в городе из 400 тысяч жителей остаются 160 тысяч человек. Около пяти тысяч мирных жителей погибли.

* DW Минюст признал иностранным агентом. Блокировать сайт немецкой медиакорпорации начали с началом “спецоперации” якобы из-за распространения не соответствующих действительности сведений

Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS