Военная «спецоперация» в Украине: как прошел 35 день

Мировое сообщество выразило скептический настрой по поводу вчерашних переговоров. Сегодня они не продолжились, несмотря на ранее звучавшие заявления о двухдневном формате очной встречи.

После встречи украинской и российской делегации, в Минобороны РФ заявили, что будут выводить войска из Киевской и Черниговской областей, якобы для создания более доверительной обстановки для мирного урегулирования конфликта. Министр обороны Сергей Шойгу также высказался 29 марта о том, что основная цель “спецоперации” достигнута: военный потенциал Украины сократили. Основной целью Шойгу назвал освобождение Донбасса.

Но в противовес всем этим заявлениям, сегодня ночью в Украине были обстрелы районов, из которых якобы были отведены российские войска.

Уполномоченная по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова рассказала о том, что двоих срочников вернули из Украины в Россию. За помощью к омбудсмену обращались матери и жены, всего, по словам уполномоченной, поступило семь таких звонков. Родственники сообщали, что срочники подписали контракты на службу не добровольно.

Из-за возникших проблем с логистикой и обслуживанием в иностранных банках экспортеры зерна в России просят перевести их сделки в рубли. В Госдуме и вовсе предлагают расширить список “рублевых” сделок несколькими категориями товаров. В Европе, после отказа платить за газ в рублях, уже начались проблемы с поставками. Сегодня давление на одном из участков газопровода упало до нуля.

О санкциях сегодня было сразу несколько сообщений. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия будет искать пути обхода санкций совместно с Ираном.

Государственная компания Финляндии, напротив, заключила, что грузоперевозки по ее контрактам не попадают под санкции Британии. Поэтому с сегодняшнего дня экспортные, транзитные и импортные поставки возобновят. Пассажирское сообщение пока остановлено.

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold нашла покупателя на свои активы в России. На предприятии отдельно подчеркивают, что возможный будущий владелец, с которым сейчас идут переговоры, не попал под международные ограничения. Но продажу таких активов должно одобрить правительство России.

А у попавшего под санкции Рамзана Кадырова обнаружили роскошную виллу в Дубае. Его частный самолет летал туда в последний раз 26 февраля.