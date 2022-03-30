Россия планирует искать пути обхода санкций вместе с Ираном

Обходить западные санкции Россия планирует совместно с Ираном. Страны намерены выстраивать в этом направлении практические шаги, заявил на встрече в китайском Туньси Сергей Лавров.

Сегодня состоялось несколько двусторонних встреч глав МИД в рамках встречи стран-соседей Афганистана. До переговоров с главой ведомства Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, Лавров встречался с представителем Китая Ван И.

Помимо шагов для обхода санкций, уточняет «РИА Новости», Россия планирует добиться осуждения «незаконных действий» Запада в международных дискуссиях. Это будет происходить совместно с Ираном и другими российскими партнерами, добавил Лавров.

Санкции, по оценкам главы российского МИДа, призваны подорвать принципы «суверенного равенства государств» и «невмешательства во внутренние дела других стран».