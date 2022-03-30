МИД Китая: отношения с Россией выдержали новые испытания

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. В КНР подчеркнули, что выступают за мирное решение военной “спецоперации” в Украине и отметили, что двусторонние отношения с Россией выдержали испытания.

Встреча состоялась в рамках третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Участники обсудят обстановку в Афганистане и Центральной Азии, ядерную программу Ирана, пишет РБК.

Ван И отметил, что отношения Китая и России двигаются в правильном направлении. Они выдержали серьезные испытания меняющейся международной обстановки, сохранили тенденцию на устойчивое развитие. Лавров отметил, что после нынешнего этапа в международных отношениях, по итогам которого ситуация «существенно прояснится». Вместе страны будут двигаться к “демократичному, многополярному миру”, подчеркнул глава российского МИД.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия запрашивала у Китая военной помощи для “спецоперации” в Украине. Стороны после опровергли эту информацию. Китай не присоединился к санкциям против Москвы и на ассамблее ООН не поддержал резолюции о создании Россией гуманитарного кризиса. В The Guardian отмечали, что союзником России может быть не только Китай.

Фото: агентство Синьхуа