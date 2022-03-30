ВС отклонил жалобу Навального по делу «Ив Роше»

Верховный суд отказал в передачи дела на рассмотрение в кассацию по делу «Ив Роше». Алексея Навального отправили в колонию после отравления именно по этому делу: якобы он нарушил правила отбывания условного срока. Отравление Навального провели спецслужбы, выяснили расследователи.

По информации INTERFAX.RU, Верховный суд также отказал Навальному в жалобе на арест сразу после прилета в Москву 17 января 2021 года. По делу «Ив Роше» условный срок в 3,5 года заменили на реальный. С учетом домашнего ареста и СИЗО, срок составил 2 года и 8 месяцев. Сейчас Навальный отбывает наказание в исправительной колонии в Покрове.

Приговор по делу «Ив Роше» вынесли в 2014 году. Алексею Навальному назначили 3,5 года условно, а его брату Олегу - 3,5 года реального срока. Следствие утверждало, что братья виновны в мошенничестве и легализации денежных средств. Якобы они похитили у компании «Ив Роше» 26 млн рублей. ОВД-инфо* уточняет, что в 2013 году «Ив Роше» предоставила Следственному комитету отчет, согласно которому компании не был нанесен ущерб. Компания также заявляла, что отказывается участвовать в политических делах.

* Независимый правозащитный проект ОВД-инфо Минюст признал иностранным агентом.

Фото: Зураб Джавахадзе/ИТАР-ТАСС