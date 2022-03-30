Финляндия возобновила грузовые перевозки с Россией

Финская государственная компания VR Group возобновляет грузовые перевозки в восточном направлении с 30 марта. Их приостановили 27 марта из-за санкций Великобритании против РЖД в ответ на начало военной “спецоперации” в Украине.

Сообщение о начале перевозок по контрактам появилось сегодня. В компании отметили, что получили разъяснения от британских властей: на финские контракты по грузоперевозкам санкции не влияют.

По словам гендиректора и президента VR Group Лаури Сиппонена, компания совещалась и с властями, и с банками. Санкции касаются физических лиц, поэтому к перевозке не будут приниматься некоторые груз. Но для поддержки финского экспорта трафик возобновится.

Грузооборот между Финляндией и Россией составляет около трети общего объема. По итогам 2021 года компания перевезла 37 млн тонн грузов.