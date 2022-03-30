Журналисты обнаружили в Дубае элитную виллу Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров владеет элитной виллой в Дубае, которая находится на знаменитом насыпном острове. Сама недвижимость - одна из самых больших, входящих в состав пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.

Как сообщает RFE/RL*, расследование провели журналисты “Украинской правды”. По их данным на территории элитного дома постоянно проживает три-четыре охранника. Вилла впервые попала на фото самого Кадырова в 2014 году. Некоторые записи оттуда даже публиковал телеканал “Грозный”.

В 2021-2022 годах глава Чечни летал в ОАЭ на своем частном самолете Airbus ACJ319 не менее 14 раз. Последний визит состоялся 26 февраля. Его самолет сменил регистрацию, и продолжил летать из Чечни за границу, несмотря на санкции.

За зданием присматривает Турко Даудов, представитель Кадырова в арабских и мусульманских странах. На вилле также бывали, судя по фотографиям, приближенные к Кадырову. Среди них старший офицер подразделения "СОБР Терек" Заур Таймасханов, депутат Госдумы Адам Делимханов и высокопоставленные чиновники ОАЭ.

По итогам 2020 года, согласно декларации о доходах, Кадыров заработал 381,1 млн рублей. Он стал самым богатым главой региона.

*RFE/RL признана Минюстом СМИ иностранным агентом.