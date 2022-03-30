AP: российские военные обстреливали Киевскую и Черниговскую области

Агентство Associated press сообщило о боях недалеко от Киева сегодня ночью. Вчера после переговоров представитель Минобороны заявил, что Россия отводит силы из Киевской и Черниговской областей для большего доверия в переговорном процессе между сторонами. Бои велись и в других частях Украины, что ослабило оптимизм относительно переговоров по военной “спецоперации”.



Как сообщили в британском Минобороны, из-за потерь российские подразделения были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для перегруппировки. В ведомстве считают, что сокращение наземных маневров будет компенсировано ракетными и артиллерийскими обстрелами. В Российском Минобороны рассказали, что за последние сутки провели серию ракетных ударов по украинским арсеналам и топливным складам.

Вчера между Россией и Украиной состоялся очный раунд переговоров в Стамбуле. Стороны сформировали позиции для окончания боевых действий в “спецоперации”. Представитель российской делегации Владимир Мединский оценил диалог как конструктивный. По его словам, все предложения передадут президенту России. Глава Украины Владимир Зеленский отнесся к итогам переговоров скептически. По его оценкам есть позитивные сдвиги, но боевые действия все равно продолжаются.

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris