Двоих призывников из Петербурга вернули из Украины в Россию

Уполномоченная по правам человека в Санкт-Петербурге представила ежегодный доклад о своей работе. В нем она упомянула о том, что удалось вернуть домой двоих срочников, которые оказались участниками “спецоперации” в Украине.

Доклад опубликовала на сайте омбудсмен Светлана Агапитова. По ее словам, Санкт-Петербург не принимает беженцев из Украины, но за помощью обратилось уже 528 человека (среди них – 195 детей) за единовременной выплатой. Они выехали самостоятельно из ЛДНР.

Отдельно уполномоченная отметила, что с началом военной “спецоперации” в Украине помощь предоставляется семьям погибших и раненых. Но ведется работа и с родственниками военных. Так, с началом кровопролития к омбудсмену обратилось семь человек: шесть матерей и жена военнослужащего. Они сообщили о недобровольном заключении контрактов с их родственниками, которые проходили срочную службу.

Часть из них сообщила о предполагаемом пересечении украинской границы. Агапитова сообщила, что по всем обращениям запросы передаются в Западный военный округ. “Двое военнослужащих по призыву уже вернулись в Россию”, – заключила омбудсмен, добавив, что контроль за весенним призывом и распределением срочников будет продолжен.