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#Новости

Суд в США отказался снять санкции с Олега Дерипаски

30.03.2022

Олигарх пытался оспорить санкции, введенные против него в 2018 году

Очередное дело Олега Дерипаски рассматривал Апелляционный суд США в Вашингтоне 29 марта. Суд установил, что у американских чиновников было достаточно доказательств, которые позволили вводить санкции.

Ограничения приняли из-за того, что олигарх действовал от имени высокопоставленного российского чиновника. Доводы Дерипаски о том, что санкции были произвольными, суд не принял во внимание. 

В прошлом году обоснованность таких мер подтвердил федеральный судья, который отклонил иск олигарха. По информации Reuters, в своем решении суд добавил, что многочисленные иски олигарха по этому поводу не имеют под собой оснований. 

Санкции в отношении российских олигархов и чиновников США начали вводить в 2014 году после аннексии Крыма. После начала военной “спецоперации” в Украине 24 февраля было принято еще несколько пакетов санкций как со стороны США, так и со стороны Европейского союза. В новых санкционных списках Олег Дерипаска не числится.

Олег Дерипаска владеет долями в РУСАЛ и En+ Group. В прошлом году в его доме в Нью Йорке ФБР проводило обыск, но причин не объясняло. 



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