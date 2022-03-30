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#Новости

Российские экспортеры зерна просят перевести все сделки в рубли

30.03.2022

Иностранные банки затруднили оплату по контрактам

Инициатива крупнейших экспортеров зерна обсуждалась на совещании в Центробанке с членами Союза экспортеров. Из-за санкций, введенных после начала военной «спецоперации» в Украине, некоторые иностранные банки не соглашались переводить средства в Россию по контрактам. 

По информации «Коммерсанта», компании-экспортеры обслуживаются в финансовых организациях Турции, Ирана, Египта и Саудовской Аравии. Сложности с получением оплаты, логистикой и страхованием грузов могут привести к сбою поставок. 

Также в Союзе экспортеров выступили за фиксацию курса доллара для оплаты вывозной пошлины. По предложению участников рынка, она должна соответствовать дню списания средств со счета экспортера.

В Госдуме уже предложили расширить перечень товаров, по которым экспортные сделки должны будут совершаться в рублях, а не валюте. Этот перечень хотят дополнить лесом и нефтью. 

При этом Владимир Путин потребовал Центробанк продумать механизм расчета за газ в рублях. Но крупнейшие партнеры: страны ЕС и G7 – отказались от этих условий. 



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